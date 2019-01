Umbro fa luce al Festival di Sanremo

C’è anche un umbro a Sanremo per la 69esima edizione del Festival. Anche se non lo si vedrà in televisione, Marco Spigarelli, tecnico elettricista di Gualdo Tadino, è da giorni impegnato nei preparativi per il Festival della canzone italiana. C’è anche il suo lavoro dietro alle luci, alle scenografie luminose, ai giochi di luce al led, ancora top secret, che renderanno unico il palcoscenico e le immagini televisive di Sanremo 2019. “Collaborare al Festival di Sanremo è stato molto emozionante e comunque poter calcare il palco dell’Ariston, e lavorare lì dove sono passati tantissimi artisti e vip di livello mondiale, fa un certo effetto - racconta lo stesso Marco Spigarelli da Sanremo - Al contesto ci faccio più poco caso, io sto lì per eseguire scenografie led, luci dal punto di vista tecnologico e con un risultato che pensa sempre a stupire tutti i milioni di spettatori che seguono questo evento”. Spigarelli, da qualche anno a Roma, non è nuovo a esperienze tv. Numerose le trasmissioni tv alle quali ha lavorato: da Amici, a C’è posta per Te, da Tu si que vales al Maurizio Costanzo Show. E poi, Domenica in, L’eredità e L’Arena di Giletti.