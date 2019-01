Rossella Brescia è Carmen

Al Teatro Mancinelli di Orvieto domenica 20 gennaio alle 17 è di scena Carmen, uno dei balletti più amati dalle platee. Le musiche di Bizet, un nuovo allestimento curato dal regista e coreografo Luciano Cannito e i passi di danza di Rossella Brescia sono gli ingredienti vincenti del balletto in due atti che per due anni di fila ha vinto il biglietto d’oro come spettacolo di danza più visto d’Italia.