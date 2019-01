La mappa dei live del fine settimana in Umbria

Il disco si intitola Universo n.6, e l'ha prodotto Alessandro Fiori. I Progetto Panico, spoletini, lo presentano giovedì 17 gennaio al Rework di Perugia, con gli Ovunque in apertura. Al Marla, sempre a Perugia ma in centro, suonano i The Migthies, mentre al Free Ride, poco più giù, si va di jam session. Venerdì 18 gennaio al Mishima di Terni ci sono le atmosfere latinoamericane, e soprattutto argentine, del trio Aire de Mar, mentre allo Zut! di Foligno, per la rassegna Re: Play, toccherà alle sperimentazioni sonore di Nicola Ratti. Quindi Perugia: all'Afterlife torna la serata Reverse, al Marla carrellata hip-hop con le Rude Bastards All Stars, al Rework si celebra il primo appuntamento del 2019 di 20th Century Boy and Girl, la saga ideata da Fabrizio “Fofo” Croce con l'intenzione di ritirare fuori il meglio della musica, più o meno alternativa, dell'ultima porzione del secolo scorso. Non necessariamente roba da nostalgici. E all'Urban, per il quarto capitolo di Numbers, ecco l'elettro-hip hop del romano Luca “Capibara” Albino. Poi consolle affidata a Fab Mayday, Stefano Tucci e Feel Fly.

Sabato 19 gennaio l'Afterlife festeggia sette anni col tributo ai Linkin Park dei Living Theory, all'Urban spazio al Roghers Spring Festival coi Viito, al Bar Chupito arrivano i Silent Carnival, al Free Ride The Mild e Nulla+. Il Circolo Supernova di Vernazzano ospita i Noise Trail Immersion, la Cantinetta di San Venanzao la storica voce dei Mau Mau Luca Morino, la Darsena di Castiglione del Lago l'anima dei Marta sui Tubi Carmelo Pipitone. E al Mishima concerto della songrwriter americana Caitlin Jemma coi suoi The Goodness. Al Supersonic di Foligno, infine, realease party del disco d'esordio degli eroi di casa Il Gigante: titolo, La rivolta del perdente. In bocca al lupo.

Giovanni Dozzini