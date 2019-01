Giuliano Malà, il perugino a Take me out

Deve scegliere l’anima gemella fra quattro ragazze in gara. E' andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Take me out - La rivincita del maschio, il dating show di Real Time. A mettersi in gioco c'è anche un perugino, Giuliano Malà.

Il 26 enne di Ponte Valleceppi, barista e calciatore, è tra i trenta giovani selezionati che saranno impegnati per otto settimane.

La novità di questa edizione è che i ruoli ora si sono invertiti e sono appunto i maschi a dover sceglier l’anima gemella, aiutati e consigliati da Katia Follesa, la nuova conduttrice.