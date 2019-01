I sexy auguri di Belen Rodriguez: che sia un anno di amore. 400mila like

"Vi auguro un anno pieno d’amore!". Così Belen Rodriguez dal suo profilo Instagram ha fatto gli auguri ai suoi fan pubblicando una foto in costume da bagno. Come sempre accade per la showgirl una pioggia di like e di commenti: quasi 400 mila "mi piace".

Il Natale di Belen Rodriguez: balletto sexy

Belen oops. La vestaglia si apre e...

Belen Rodriguez, una vita senza veli: tutte le foto e i suoi amori

Il video di Belen che fa impazzire Instagram