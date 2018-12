Emozioni su Canale 5: la replica del concerto di Fiorella Mannoia all'Arena - Video

"Ci sono concerti che non si dimenticano. Quello che andrà in onda domani sera, in seconda serata, su Canale 5, è uno di questi...". Lo ha scritto venerdì 14 dicembre su Instagram Fiorella Mannoia. Sabato sera, infatti, Canale 5 ha riproposto il concerto della Mannoia all'Arena di Verona, un evento che fu una grande festa per la sua lunga carriere nel mondo della musica. La Mannoia riproposte le sue migliori interpretazioni, incantando le migliaia di persone presenti all'Arena.

Romana, classe 1954, da decenni sulla cresta dell'onda, la Mannoia è una delle più apprezzate voci del panorama musicale italiano. Il suo ultimo grande impegno è stato il tour "Combattente". Oltre 100 concerti, non solo in Italia, con tappe significative come l'esibizione parigina al Bataclan o quella al Town Hall di Broadway, a New York.

