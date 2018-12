Il bello di Grey's Anatomy in visita da Brunello Cucinelli

Il bello di Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, venerdì 14 dicembre ha fatto tappa a Solomeo, ospite di Brunello Cucinelli. L'attore statunitense ha visitato la fabbrica insieme a Carolina Cucinelli, figlia di Brunello, e secondo quanto riporta il sito Umbria In blu ha pranzato con l'imprenditore. Dempsey è in Italia per girare la nuova serie di Sky, Diavoli. Le riprese della serie ispirata al romanzo omonimo di Guido Maria Brera sono iniziate a fine settembre proprio a Roma, con i due protagonisti Dempsey e Alessandro Borghi sullo stesso set, e sono proseguite nei mesi successivi in vista dell’uscita della serie nel 2019, presumibilmente in primavera.

(Foto concessa dal sito Umbria In blu)