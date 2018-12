La storia della musica dance in una notte: "Una favola di memories" è l'evento che sabato 15 dicembre Matrioska club e Follia discoteca organizzano per il revival delle hit più ballate negli ultimi 30 anni e non solo. Sotto la direzione artistica di Rita Parrone si esibiranno i dj Andrea Cristofari, Roberto Subicini, Gianluca Manciucca e Stefano Martina.