Nicoletta Spagnoli, l'azienda di famiglia, i ricordi, il domani

Luisa Spagnoli. Un marchio, una storia che appartiene soprattutto all’Umbria, a Perugia, ma sono anche novant’anni di moda

italiana ora racchiusi in una monografia Luisa Spagnoli 90 anni di stile. A parlarne è Nicoletta Spagnoli, pronipote della fondatrice, presidente e amministratore delegato dell’azienda che oggi dirige con un successo che si traduce in numeri: un fatturato di132 milioni di

euro realizzato nel 2017, 200 boutique monomarca sparse in Italia e nel mondo, oltre 900 dipendenti, per il 90 per cento donne. “Sono orgogliosa - esordisce Nicoletta - di essere a capo di un’azienda così longeva, non sono tante le aziende che hanno raggiunto questo traguardo e lo hanno mantenuto attraverso quattro generazioni con la stessa proprietà”.

Il libro racconta la storia della moda da un’angolazione speciale...

“Sì, è un racconto fatto attraverso il nostro marchio con fotografie, bozzetti, cataloghi realizzati nel tempo e ritrovati grazie a un lavoro di ricerca durato più di due anni”.

Lei si è impegnata personalmente nella ricerca?

“Sì ed è stato emozionante. Soprattutto per i ricordi che sono emersi”.

Ce ne racconti uno in particolare...

“Quando avevo dieci anni, finita la scuola, con mia sorella andavamo a imparare a disegnare modelli dalle stiliste in azienda. Un giorno mio padre scelse un modello fatto da ciascuna di noi e lo fece realizzare. All’uscita dell collezione ci invitò a vedere la sfilata e vedemmo anche gli abiti che avevamo disegnato noi. Rimasi senza fiato”.

I cataloghi saranno ricchi di curiosità...

“Tante, e sono davvero bellissimi. Venivano fatti per ogni collezione con modelle tra le più ricercate dell’epoca da Barbara Bach

a Veruschka ma anche attrici, artiste come le gemelle Kessler e venivano ambientati in giro per il mondo con servizi fotografi fatti dal top dei fotografi di allora”.

C’è un servizio fotografico a cui è più affezionata?

“Ricordo che un anno le foto del catalogo vennero scattate alla Città della Domenica e i miei cugini e me facemmo da comparse”.

Oggi chi è la sua testimonial ideale?

“Kate Middleton. Il tailleur rosso firmato Luisa Spagnoli indossato da lei ben quattro volte ha fatto davvero scalpore. Lei è davvero un’icona di eleganza moderna”.

Lei è cresciuta in azienda e oggi la dirige. Un impegno totalizzante?

“Sì, ce l’ho sempre in testa anche nei momenti di relax”.

Accanto a lei, lavora suo figlio...

“Sì si occupa di e-commerce. E’ un nativo digitale”.

Con lui potrebbe anche arrivare anche una collezione da uomo?

“No siamo ancora concentrati sulla donna. Un domani però mio figlio potrebbe pensare anche all’uomo”.

Nuove aperture?

“L’orientamento è aprire all’estero sempre di più, dopo Londra, Varsavia, l’anno prossimo vorremmo aprire a Dusseldorf e un altro negozio a Londra, poi anche Vienna. E, attraverso dei partner, abbiamo anche in programma di arrivare in Australia, a Melbourne e Sidney”.

Per concludere, ha un motto che rappresenta il suo stile di vita?

“Chi guarda al futuro senza ricordarsi del proprio passato perde la sua identità”.

Non tradire se stessi...

“Mai tradire se stessi. Io ho mantenuto la tradizione nell’innovazione e l’ho fatto sia nello stile che nelle politiche aziendali, prima fra tutte fare una moda alla portata di ogni donna".

Sabrina Busiri Vici