Belen Rodriguez, il completino intimo nero e il suo consiglio...

Come al solito sono bastate poche ore a Belen Rodriguez per fare il pieno di like su Instagram, grazie alla "solita" foto supersexy. Questa volta la showgirl è stata fotografata in biancheria intima, un completo tutto nero di una nota marca del settore.

Belen ha aggiunto anche un commento: prenditi cura del tuo corpo, perché fa bene anche all’anima. Ovviamente foto presa d'assalto dai fans. Nel giro di tre ore i like erano più di 300 mila. L'immagine si aggiunge alla corposa collezione di foto sexy della showgirl: qui una piccola parte del book.

Belen Rodriguez in mini bikini

Il video di Belen che fa impazzire Instagram

Belen Rodriguez, una vita senza veli: tutte le foto e gli amori