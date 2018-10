Monica Bellucci in Umbria

Infografica - Russia in festa per il 66esimo compleanno di Vladimir Putin

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2018 / Courtesy Giuseppe Sciortino Il presidente russo Vladimir Putin compie 66 anni. A festeggiare con lui a Mosca anche l'ex premier Silvio Berlusconi, uno dei rari casi in cui Putin festeggia il suo anniversario in compagni di un collega straniero. Era accaduto solo una volta in precedenza. E non mancano gli aneddoti curiosi su come ha festeggiato alcune ...