La vita di Iva Zanicchi a teatro

Iva Zanicchi apre in Umbria il tour “Una vita da Zingara”. L'appuntamento con la data zero è per il 2 novembre alle 21 al teatro degli Illuminati di Città di Castello che ospiterà lo spettacolo sulla vita e sulla carriera dell’artista. La serata di anteprima del nuovo tour è promossa da Sogepu con il patrocinio del Comune. Il pubblico tifernate avrà il privilegio di assistere per primo allo show con cui Iva Zanicchi racconterà se stessa e il suo percorso professionale attraverso la formula del teatro canzone, alternando brani musicali e dialoghi con gli spettatori, tra immagini, ricordi familiari, aneddoti. I biglietti, già disponibili in prevendita (info 348.6415231 e segreteria@sogepu.com), potranno essere acquistati al costo di 15 euro per la platea e per i palchi centrali dei primi tre ordini e al costo di 10 euro per i palchi laterali e del quarto ordine. I tagliandi prenotati potranno essere ritirati martedì 30 e mercoledì 31 ottobre dalle ore 17 alle ore 19.30 al botteghino del teatro degli Illuminati, che sarà aperto giovedì 1 e venerdì 2 novembre, nello stesso orario, per la vendita dei biglietti rimanenti.