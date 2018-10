Albanese, arriva Contromano

Venerdì 5 ottobre 2018, secondo giorno di Catiglione cinema: si comincia presto con la prima delle attività dedicate alle scuole secondarie che si svolgerà dalle 9 alle 13 al Caporali: un vero e proprio laboratorio di produzione audiovisiva curato da Sky con gli autori della trasmissione CinePop in collaborazione con Medstore. In parallelo, dalle 9 alle 18, proseguiranno i lavori del corso Usare il cinema nell'ora di religione dedicato ai docenti. Nel pomeriggio al cinema Caporali prende il via la rassegna cinematografica gratuita introdotta dal critico Andrea Fioravanti dedicata al genio artistico di Mirò. E ancora alle 18 il primo degli incontri in Piazza Mazzini: un momento di confronto che parte dal cinema e si apre alla politica del socie. Interverranno: Gianni Amelio, Antonio Albanese, Andrea Salerno, Daniele Bellasio e Alberto Crespi. A seguire l'appuntamento con Hollywood Party sempre in diretta da Castiglione del Lago e ultimi due appuntamenti della serata: alle 20.30 al Teatro Rocca Medievale Andrea Salerno e Antonio Albanese introdurranno il film Contromano e Albanese riceverà il premio "Castiglione Cinema il futuro per Tradizione" perché attraverso il suo lavoro ha saputo innovare al settima arte e alle 23 spazio al cinema indipendente italiano, sezione a cura di Buio in Sala, con Sicilian Ghost Story. Ne parlerà il regista Antonio Piazza.