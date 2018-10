Don Milani: "Il mio film preferito? Fratello, dove sei?"

Siamo a Milano nel 1928. Il cinema è ai primordi ma sta già diventando un fenomeno popolare. Il parroco della chiesa dell’Incoronata, in zona Garibaldi, ha una intuizione: realizzare una rivista rivolta ai cattolici per consigliare loro i film da vedere e quelli no. Così nasce la Rivista del cinematografo oggi il più antico mensile italiano di critica del settore. E per festeggiare i

suoi 90 anni l’editore e la redazione hanno scelto l’Umbria e il Trasimeno: dal 4 al 7 ottobre Castiglione del Lago sarà invasa dal mondo della celluloide con film, seminari, formazione, premi e incontri. A raccontare cosa succede è il direttore della rivista, monsignore Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

Monsignor Milani, da allora a oggi qual è la missione della Rivista?

“Indagare, raccontare, avvicinare il cinema di qualità alla gente”.

Come mai l’Umbria per questo compleanno in grande stile?

“L’idea centrale è quella di far incontrare da vicino il pubblico con il prodotto artistico e, per farlo, avevamo bisogno di un luogo dove stare facilmente insieme. Nelle capitali italiane del cinema, Roma, Milano e Venezia, si correva il rischio di perdere questa intenzione, così abbiamo pensato a un luogo più piccolo. Da qui l’idea di Castiglione, uno dei borghi più belli d’Italia, dove la dimensione di incontro è favorita dalla struttura urbanistica e sociale. E poi, c’è un aspetto più personale, degli amici mi hanno fatto conoscere questa cittadina e ne sono rimasto colpito”.

Qual è la linea artistica che avete seguito per organizzare questi quattro giorni?

“Puntare sulla persona: interpreti, registi, autori che hanno voglia di stare insieme portandoci un’opera a cui sono affezionati. Non abbiamo voluto concentrarci sull’inedito, il non visto, ma sul singolo fatto artistico”.

I protagonisti?

“Abbiamo diversi filoni, in testa c’è quello cinematografico. Il primo giorno arriverà il regista Roberto Andò con il produttore Angelo Barbagallo. Poi avremo Michele Placido; quindi verrà Antonio Albanese insieme ad Andrea Salerno. Per i ragazzi presenteremo Tito e gli alieni con la regista Paola Randi. Avremo Gianni Amelio con L’intrepido. Concluderemo con il napoletano Francesco Patierno che porterà Diva! sulla vita di Valentina Cortese. Poi, in collaborazione con l’associazione Buio in sala, la sezione di cinema indipendente. Sfileranno ospiti come Elena Sofia Ricci e altri premiati quali Lino Guanciale e altri ancora”.

Oltre alle proiezioni?

“Incontri in piazza, dove tratteremo il tema del cinema generazionale. Poi una tavola rotonda sulla condizione femminile a 360 gradi, oltre il #MeToo. Verrà Gianni Riotta a parlarci di cinema e attualità. Infine il seminario riservato agli operatori di settore, 40 nomi intorni a un tavolo, a cercare di dipanare lo scenario futuro della comunicazione del cinema”.

Cinema e comunicazione, già come potrebbe essere il futuro?

“Il cinema come fatto culturale finora si è raccontato con il prodotto stesso, con le riviste e la tv; ora con la comunicazione

digitale, l’arrivo delle grandi piattaforme, siamo sempre più nella forma della fruizione privata. Non penso però, come la storia dimostra, che i nuovi strumenti uccidano i vecchi ma si moltiplicheranno le occasioni per stare di fronte alla dimensione artistica

in forma sempre più personalizzata”.

Cos’altro proporrete?

“Ci sarà anche una festa dedicata ai più giovani sul tema dei super eroi. Ospite anche un giovane romanziere, Alessandro Zaccuri, che presenterà la sua opera Errante. Domenica mattina ci sarà la messa nella chiesa di Santa Maddalena”.

Una rivista come la vostra come potrà evolvere?

“Su tre polarità: cinema come arte vera, come occasione di crescita nello sguardo su ciò che ci circonda e come opportunità per tutta la filiera”.

Il cinema italiano gode di buona salute?

“Come fatto artistico è in ottima salute, la candidatura di Dogman lo dimostra. Quello che fa fatica è ciò che viene prima e dopo. Servirebbe un sostegno maggiore a quegli organismi di intermediazione che avvicinano il cinema di qualità al pubblico”.

Quali i temi del cinema di oggi guardando il domani?

“I generi si sono molto ibridati, fino a pochi anni fa la storia del primo uomo sulla luna sarebbe stata raccontata come impresa epica, ora in The first man si narra la vicenda di un uomo in rapporto con la famiglia, i figli, gli amici e, sullo sfondo, c’è

il grande balzo. Anche il genere epico quindi diventa mezzo per raccontare storie. Cuaron in Roma racconta la storia vera della madre e della nurse, parlando del Messico della metà del Novecento. Sono le biografie al centro”.

A Venezia la Rivista del cinematografo ha premiato con il Bresson Liliana Cavani. Motivazione?

“E’ stata capace di interrogare il sacro con gli occhi di chi vive la propria esperienza con il divino in chiave onestamente laica. Il suo San Francesco ha affascinato tutti senza ridurre la figura del santo. Come chiesa, da mandato di Papa Francesco, abbiamo bisogno proprio di questo”.

Andiamo sul personale, qual è il suo film preferito?

“E’ dei fratelli Coen, Fratello dove sei? con George Clooney. E’ un film dove si sogna”.

Novant’anni, il segreto della longevità?

“Risponderò con una citazione cinematografica: abbiamo una missione da c o m p i e r e . L’occasione di Castiglione del Lago ci

porterà di più in mezzo alla gente e ci farà capire cosa c’è bisogno per i prossimi novant’anni”.

Sabrina Busiri Vici