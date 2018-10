I registi al cinema Caporale presentano il loro film del cuore

La rassegna di proiezioni al cinema Caporali di Castiglione del Lago vedrà sfilare da giovedì 4 a domenica 7 ottobre Michele Placido, Roberto Andò con il produttore Angelo Barbagallo, Antonio Albanese, Gianni Amelio e Francesco Patierno. Per il cinema indipendente saranno presenti Antonio Piazza e Alessandra Celesia. A tutti loro è stato chiesto dalla Rivista del cinematografo di presentare il film più rappresentativo del loro percorso artistico. Una proposta di incontro e di dialogo per un festival del pensiero che celebra i novant'anni del mensile di critica cinematografica più longevo in Italia