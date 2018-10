Da Albanese a Lino Guanciale, il borgo si riempie di star

Novant’anni di critica cinematografica racchiusi in una rivista. Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre la Fondazione Ente dello Spettacolo celebra con una festa del pensiero il genetliaco del mensile di critica cinematografica più longevo d’Italia, La Rivista del cinematografo. Quattro giorni di proiezioni al cinema Caporali di Castiglione del Lago con i protagonisti del grande e piccolo schermo; incontri in piazza sui temi più caldi del settore; Hollywood party che trasmetterà in diretta; laboratori e spazi di formazione per bambini, ragazzi e docenti. Ci saranno, inoltre, una festa per “super eroi” e proiezioni per i più piccoli e le loro famiglie. Premiazioni, nel gran finale.

Giornate di cinema per il cinema che arrivano quasi come un regalo nell’autunno di uno dei borghi più belli d’Italia, affacciato sul Trasimeno, caratterizzato da una vivacità culturale che ha sempre dato spazio alla settima arte tanto da aver gelosamente custodito la sua sala di proiezioni. Da giovedì 4 ottobre Castiglione si riempirà di grandi protagonisti dello spettacolo: Michele Placido verrà con il film 7 minuti; Antonio Albanese presenterà il suo Contromano; Roberto Andò, Una storia senza nome; Gianni Amelio, L’intrepido e Francesco Patierno, Diva!

“Abbiamo scelto Castiglione del Lago – mette in evidenza monsignor Dante Milani, direttore della rivista e presidente della Fondazione Ente dello spettacolo - perché rappresenta il tratto tipico dell’Italia, uno dei suoi borghi più belli, dove possiamo far incontrare il pubblico con autori, registi, interpreti, critici e mettere tutti a stretto contatto”. E Milani aggiunge: “Per l’occasione abbiamo chiesto agli ospiti di venirci a parlare del film che ritengono essere il più rappresentativo della loro produzione per far emergere così un aspetto che a noi sta particolarmente a cuore: il cinema come fatto sociale”.

La sezione cinema presenta un carnet molto nutrito ampliato inoltre da una rassegna di film a cura dell’associazione Buio in sala che presenterà Sicilian ghost story del regista Antonio Piazza e Anatomia del miracolo della regista Alessandra Celesia e da una serie di proiezioni dedicate al pittore Mirò celebrato con una mostra in corso proprio a Castiglione del Lago.

Dai film agli aperitivi in piazza. Con Daniele Bellasio di Repubblica si parlerà del Ritratto di un Paese: generazioni oggi e domani. Ci sarà, poi, Tiziana Ferrario, inviata del Tg1 Rai, su Donne lavoro e cinema cui parteciperanno tra gli altri la produttrice-regista Antonietta De Lillo e la scrittrice Isoke Aikpitany. Di Attualità e cinema si parlerà con Gianni Riotta. “Particolarmente interessante – sottolinea don Milani – sarà poi il seminario a porte chiuse con una quarantina di operatori del settori, critici ed esperti si confronteranno sul futuro della comunicazione del cinema”.

La domenica sarà riservata alle premiazioni. La giornata inizierà con la santa Messa celebrata nella chiesa di Santa Maddalena. E a mezzogiorno, dopo l’aperitivo con Gianni Riotta, saranno conferiti i riconoscimenti Castiglione cinema ad Alberto Barbera, direttore della Mostra del cinema di Venezia; a Gianni Amelio; ai vincitori del contest digitale lanciato dalla Rivista e dedicato L’Italia, rete delle buone notizie. Per concludere con Elena Sofia Ricci che consegnerà il Premio Pino Passalacqua a Lino Guanciale, attore ci cinema e tv, tra i più amati. Avanti con la rievocazione storica, la proiezione dei tre corti vincitori e chiuderà la “quattro giorni” il film di Patierno, Diva!, dedicato a Valentina Cortese.