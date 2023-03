Marina Rei, dai successi degli anni Novanta al nuovo live

31 marzo 2023 a

Marina Rei, vero nome Marina Restuccia, è nata a Roma il 5 giugno 1969 sotto il segno dei Gemelli. Figlia del batterista Vincenzo Restuccia, batterista dell'orchestra di Ennio Moricone e di Anna Giordano, violinista dell’orchestra sinfonica di Roma, è cresciuta con la passione per l’arte, la musica in particolar modo classica, jazz e soul, ma anche per le percussioni. A diciotto anni si stacca dalla famiglia per dedicarsi alla musica dal vivo, esibendosi in alcuni tra i più noti locali romani. Prosegue poi il suo percorso all'estero con brani di musica dance ottenendo successo.

Nel 1995 lancia un brano completamente diverso rispetto ai precedenti dal titolo Sola. L'anno successivo debutta a Sanremo, tra i Giovani, con il brano Al di là di questi anni, arrivando terza e conquistando il premio della critica: Torna ancora a Sanremo nel 1997 con Dentro di me, che anticipa il suo secondo album, che arriverà al successo grazie in particolare al brano Primavera, cover di You to Me Are Everything di The Real Thing. Continua tra gli anni Novanta e Duemila a pubblicare canzoni e album e conta altre partecipazioni al Festival di Sanremo e partecipa ad un tour con Paola Turci e Max Gazzè. Nell'album La conseguenza naturale dell’errore ci sono collaborazioni con artisti come Paolo Benvegnù, Riccardo Sinigallia, Pierpaolo Capovilla, Andrea Appino e Ennio Morricone.

A maggio 2022 pubblica "Un momento di felicità" singolo in collaborazione con l'amica e collega Carmen Consoli. Il 24 marzo 2023 è uscito "Donna che parla in fretta - live" in formato digitale e doppio vinile. Si tratta del concerto registrato a Roma all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nel settembre 2020, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di carriera. La cantante è stata legata in passato al produttore musicale Daniele Sinigallia, con il quale ha avuto un figlio, Nico.

