Stasera in tv 31 marzo Propaganda live con Diego Bianchi

Stasera in tv 31 marzo su La7 alle 21.15 appuntamento con Propaganda live, talk satirico politico condotto da Diego Bianchi in arte Zoro. Scopriamo quali saranno gli ospiti della serata. Sul palco sono attesi il cantautore Raf e la cantante Marina Rei. Si parlerà anche dell’emergenza migranti con in collegamento l’ammiraglio della guardia costiera Vittorio Alessandro. I reportage della settimana riguarda la Sardegna con gli operai della Portovesme srl che protestano contro la decisione dell’azienda di fermare gli impianti a causa del caro energia e di richiedere la cassa integrazione. A rischiare il posto di lavoro sono 1.450 dipendenti dell'indotto. Diego Bianchi si sposta poi a Londra dove ha intervistato in esclusiva il regista vincitore di due palme d’oro Ken Loach da sempre è in prima linea per raccontare la vita dei ceti meno abbienti. Nel corso della puntata l’attrice Annagaia Marchioro reciterà un suo testo. In studio gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Satira assicurata con Makkox e mentre la Social Top Ten individuerà le notizie principali e più curiose della settimana.

