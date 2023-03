Stasera in tv su Rete 4 le inchieste di Quarto Grado

31 marzo 2023 a

Stasera in tv venerdì 31 marzo su Rete 4 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. La trasmissione a cura di Siria Magri si apre con la vicenda di Grazia Prisco, l’ottantenne campana fuggita da Sarno, in provincia di Salerno, sopra un Apecar con un coetaneo e trovata poi cadavere in un bosco. Quello che non sembra non tornare in questa vicenda ancora tutta da decifrare è proprio il luogo in cui è stato ritrovato il corpo della donna. Al centro della puntata, ci sarà anche la storia di Liliana Resinovich. La donna ritrovata morta a Trieste. La Procura ha chiesto l’archiviazione per suicidio ma le modalità non convincono coloro che la conoscevano. A pensarla in questo modo in particolare il suo amico Claudio Sterpin, il quale è convinto che sia stata uccisa.

