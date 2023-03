Stasera 31 marzo in tv su Italia 1 Mission Impossible - Fallout

31 marzo 2023 a

Stasera in tv 31 marzo su Italia 1 alle 21.20 appuntamento con l'azione di Mission Impossible - Fallout, sesto capitolo della saga cinematografica dedicata all'agente speciale Ethan Hunt.. Il film, come quasi tutti quelli della serie, è caratterizzato da una sequenza con il cuore in gola, in cui Tom Cruise ha deciso di non far uso di stunt e di vivere sulla propria pelle scene pericolose, come il grande salto nel vuoto che caratterizza questa avvincente pellicola. Ethan riceve a Belfast l’ordine di una nuova missione impossibile che consiste nel recuperare una valigia di plutonio e scovare i criminali che vogliono accaparrarsela. L’uomo da raggiungere è John Lark, il misterioso finanziatore del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari, ma Ethan dovrà fare i conti anche con la pericolosa Vedova Bianca.

