Gina Rovere, dal debutto nel cinema alle fiction di successo

31 marzo 2023 a

a

a

Gina Rovere, al secolo Regina Ciccotti, è un'attrice italiana protagonista in film e fiction televisive. E' nata a Roma il 5 maggio 1935- Nella sua carriera, lunga oltre 60 anni, è apparsa in più di 60 pellicole. Dopo una carriera iniziale nel ruolo di soubrette nel teatro di rivista e avanspettacolo approda sul grande schermo scelta per il film che segnerà il suo debutto, Villa Borghese, del 1953. Tra le pellicole alle quali ha preso parte Siamo uomini o caporali a fianco di Totò, Padri e figli di Mario Monicelli, Don Camillo, I Soliti Ignoti, sempre di Monicelli, Dio perdona… io no!, oltre al film premio oscar La vita è Bella, nel 1997 di Roberto Benigni. Dopo i grandi successi al cinema, nella seconda metà della sua carriera Gina ha recitato anche in alcune fiction di successo. La ricordiamo nella prima stagione de I Cesaroni (2006) e in Don Matteo 7 (2009), Distretto di Polizia. Nel 1998 partecipa all’episodio “Un delitto diverso” de “Il Maresciallo Rocca” e infine nel 2017 con Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale. Della sua vita privata si sa ben poco pur stando sulla scena da tanti anni, l'attrice ha sempre mantenuto la massima riservatezza.

Gianni Minà, in Campidoglio l'ultimo saluto al giornalista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.