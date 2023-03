Stasera 31 marzo in tv su Canale 5 Felicissima sera con Pio e Amedeo

31 marzo 2023 a

Stasera 31 marzo su Canale 5 alle 21.20 va in onda "Felicissima sera - All inclusive" il programma irriverente di Pio e Amedeo. I due comici pugliesi ospiteranno per questa seconda puntata molti ospiti tra cui Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti. Artisti e volti noti dello spettacolo, importanti coreografie, musica, comicità pungente e momenti di riflessione disincantata sono gli ingredienti dello show giunto alla sua seconda edizione. Il grande varietà è servito in prima serata ma rivisto secondo lo sguardo dei due conduttori. Ottimi gli ascolti della prima puntata di venerdì scorso che si è aggiudicata la serata con 2.793.000 spettatori totali e il 19.49% di share Il programma ha anche segnato picchi di oltre 4.048.000 telespettatori e del 23% di share.

