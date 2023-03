Stasera in tv su Rai 3 Comedians di Gabriele Salvatores

31 marzo 2023 a

Stasera in tv 31 marzo su Rai 3 alle 21.20 Comedians di Gabriele Salvatores, Saranno otto gli appuntamenti con il grande cinema italiano in prima serata su Rai 3 per una primavera all’insegna delle prime visioni. Si comincia con Comedians realizzato nel 2021 dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores. E' la storia di sei attori che sognano di guadagnare facendo ridere e che hanno una grande opportunità - per qualcuno è anche l'ultima - per mettersi in gioco e provarci. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità? Il film è liberamente tratto dall'omonimo dramma di Trevor Griffiths, già portato in scena dallo stesso Salvatores al Teatro dell'Elfo nel 1985 e successivamente alla base del soggetto d'uno dei suoi primi lungometraggi, “Kamikazen - Ultima notte a Milano del 1988”.

Addio a Gianni Minà, aveva 85 anni

