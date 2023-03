Stasera in tv 31 marzo su Rai 2 nuovo episodio di Ncis

31 marzo 2023 a

Stasera in tv su Rai 2 alle 21.20 nuovo episodio della serie Ncis. Le indagini del Servizio investigativo della Marina militare Usa, l’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti, da oltre dieci anni. “Sotto copertura” è il t itolo dell'episodio atteso questa sera, Torres si infiltra in una banda di ladri per aiutare Dale Sawyer, che da tempo sta conducendo un’indagine sotto copertura insieme con l’FBI. Per Dale si tratta di una questione personale, ha scoperto che i ladri assaltano dei camion per rubare delle partite di vitamina B1, dalla quale si estrae il GBL, l’ingrediente principale del GHB, la droga dello stupro. La sorella di Dale, Kara, è morta proprio per overdose di quella terribile droga. A seguire, alle 22.10 Ncis Hawaii spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. Una prima visione assoluta anche per l’episodio “Nuove strade” dove, durante una notte, il capitano dei Marine Dennison viene pestato a morte sulla spiaggia di Pearl Harbor. La squadra della Tennant, coadiuvata dal sergente Summer Westmore della CID, conduce le indagini che porteranno i suoi agenti in un luogo remoto dell’isola a interrogare l’ex sergente Kane, ora frate benedettino. Kane, anni prima, aveva accusato il sergente capo Baxter di aver appiccato un incendio in un’abitazione durante una missione in Niger, ma le accuse erano cadute nel vuoto.

