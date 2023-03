Benedetta Primavera stasera in tv alle 21.25 su Rai 1 con Loretta Goggi

31 marzo 2023 a

Stasera 31 marzo in tv ultima puntata per Benedetta Primavera il varietà di Rai 1 presentato da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo, Quarto e ultimo appuntamento quindi per il programma che ha riportato sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice una delle icone della televisione italiana. Un vero e proprio viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi. Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi è accompagnata da grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica, come Carlo Conti, Romina Power, Paola e Chiara, Serena Rossi, Simone Montedoro, Lucia Ocone e Sergio Friscia. Spazio poi al “duetto impossibile” che vede protagonista questa volta, Antonino in coppia con l’indimenticabile Mango, e a quello, da non perdere, tra Loretta e la sorella, Daniela Goggi. Luca e Paolo regaleranno al pubblico, momenti divertenti e di riflessione. Benedetta Primavera è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. La regia è di Cristiano D’Alisera.

Addio a Gianni Minà, aveva 85 anni

