Dalla strada al Palco, stasera in tv martedì 28 marzo su Rai 2. Gli ospiti

Il ritorno di Nek. Dopo il successo della prima edizione, da stasera, martedì 28 marzo, su Rai 2 ricomincia Dalla strada al Palco, lo show televisivo che per sei puntate porterà davanti alle telecamere gli artisti che si esibiscono per strada. Il programma rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. I "passanti importanti" di questa sera - così vengono chiamati - saranno Andrea Delogu e Carlo Conti che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle tra le tredici partecipanti. Nella prima puntata i protagonisti saranno la Compagnia dei Folli, il pianista Davide Stramaglia, i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco, il violinista Isaac Minert, il vocalist Joe Bless, la cantante Martina Zaghi, il duo voce e violino Riccardo & Celine, la cantante lirica Naimana con il ventriloquo Daniele, il gruppo degli Street Sharks, la jug band No Funny Stuff e il sand artist Mauro Masi. Ad accompagnare gli artisti sul palco la band del maestro Luca Chiaravalli.



