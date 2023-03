Freedom oltre il confine, stasera in tv lunedì 27 marzo su Italia 1. Le anticipazioni

27 marzo 2023 a

Freedom oltre il confine. Stasera in tv, lunedì 27 marzo, torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Puntata ricca di servizi alla scoperta di segreti e misteri. Si parte dall'Egitto, per raccontare la storia del Nilo e i suoi effetti, attraverso il Nilometro di Roda. Poi nel Lazio, a Roma, per entrare nel Pantheon e salire fin sulla cupola, per conoscerne gli aspetti più particolari. In Campania, a Napoli, per vedere i 100mila mq. del Real Albergo dei Poveri, mentre in Lombardia, a Cremona, la squadra di Freedom entrerà nelle sue stanze e salire i 502 gradini del Torrazzo, uno dei simboli della città. Infine Milano: con un Museo in 10 minuti, per scoprire il Museo Ambrosiano.

