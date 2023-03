Resta con me, stasera lunedì 27 marzo in tv su Rai 1. La trama

27 marzo 2023 a

Stasera in tv, lunedì 27 marzo, su Rai 1 appuntamento con Resta con me, la fiction che racconta le indagini del vicequestore Alessandro Scudieri. Due gli episodi in programma. Per il bene di Diego, felice di poter passare del tempo con la madre, Paola concede a Cristiana una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro. A seguire, le indagini sulla morte di Ausiello conducono al covo della banda, ma la talpa li ha avvertiti facendo trovare un casolare vuoto. Qui viene trovato il sangue di Gennaro: Tarek è scagionato. Per i telespettatori è l'ultima serata in compagnia della fiction: si conclude la prima stagione.

