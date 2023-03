Stasera tutto è possibile, oggi lunedì 27 marzo su Rai 2. Le anticipazioni

27 marzo 2023 a

Stasera tutto è possibile, ma per l'ultima volta. Quella in onda oggi, lunedì 27 marzo, infatti, è l'ultima puntata del programma condotto da Stefano di Martino. Il comedy show in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, gli ospiti saranno Max Giusti, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Alessio Sakara, Flora Canto, Federica Nargi e, per la prima volta, Massimo Lopez. Come sempre, i giochi si avvicenderanno nel corso della serata. A concludere l'edizione 2023 sarà “Anche Stasera tutto è possibile”, una puntata che farà rivivere al pubblico il “meglio di”.

