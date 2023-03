Quarta Repubblica, stasera in tv lunedì 27 marzo su Rete 4. Gli ospiti

27 marzo 2023 a

Ormai è diventato un classico in tv l'appuntamento del lunedì con Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4. Ancora una volta al centro del programma il tema dell'immigrazione, con un confronto sulle novità emerse dal vertice Ue alla presenza della premier Giorgia Meloni. Si parlerà inoltre delle direttive green su case e auto, sulla vicenda della maternità surrogata e della trascrizione dei figli delle coppie omosessuali, oltre al caso delle borseggiatrici di Roma e Milano. In studio la senatrice del Partito Democratico, Simona Malpezzi; il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli; il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, Toni Capuozzo, Alessandro Rico, Angelo Bonelli, Roberto Cingolani, Marco Cappato e Daniele Capezzone. Ovviamente non mancherà la presenza di Gene Gnocchi.

