Sofia Goggia ospite a Che tempo che fa: il quarto titolo nella discesa libera e il flirt smentito con Massimo Giletti

26 marzo 2023 a

Sofia Goggia è tra gli ospiti più attesi nella puntata di domenica 26 marzo di Che tempo che fa su Rai 3 alle ore 20. La grande sciatrice azzurra dialogherà con il conduttore Fabio Fazio. Sarà l'occasione per parlare del grande trionfo nella coppa di discesa libera, il quarto titolo consecutivo per la disciplina. La trentenne sciatrice bergamasca è una delle più apprezzate sportive italiane e recentemente ha fatto parlare, suo malgrado, per un presunto flirt con il conduttore Massimo Giletti. La Goggia ha smentito, anche se poi ha affermato: "Devo pensare ad allenarmi, ma non sono single".

Secondo posto a Kvitfjel e Coppetta di discesa per Goggia

