Altra serata dedicata a Fantozzi oggi domenica 26 marzo su Cine 34: ecco i film in programma

Un'altra serata dedicata a Fantozzi su Cine 34. Anche oggi 26 marzo, come già domenica scorsa, il canale dei grandi classici della comicità italiane dedicata un tributo al ragioniere più amato dagli italiani. Alle 19,13 Superfantozzi, pellicola del 1986 nella quale Ugo va a spasso nel tempo indossando i panni di vari pesonaggi storici. Alle 21,05 Fantozzi va in pensione (anno 1988), con il ragioniere che raggiunge l'agognato traguardo ma non riesce a viverlo come avrebbe voluto.

