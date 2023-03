"Le Iene presentano: Inside", stasera 26 marzo su Italia 1. Anticipazioni della puntata speciale

26 marzo 2023 a

Domenica 26 marzo, alle ore 20,25 su Italia 1, la terza puntata de “Le Iene presentano: Inside”. Nina Palmieri, con l’autore Nicola Barraco, dedica l’intera serata all’Amore, il sentimento più nobile in assoluto, raccontato secondo ogni sfaccettatura e declinazione possibile. Nina incontra i protagonisti di alcune storie meravigliose, raccontate nel corso degli anni a Le Iene, per conoscerne gli sviluppi, per vedere come sono cambiati i protagonisti, com’è diventato il loro presente. Ad accompagnare Nina in questo viaggio e commentare le varie storie ci sono: la conduttrice de Le Iene Belen Rodriguez, il cantante Alex Britti, l’attrice Eva Robin’s, il rapper e cantautore Rosa Chemical, gli scrittori Erri De Luca e Chiara Moscardelli. Insieme racconteranno storie con diversi tipo di amore, tutte molto emozionanti.

