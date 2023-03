Blue Bloods, tre episodi oggi domenica 26 marzo su Rai 2: le anticipazioni delle puntate

26 marzo 2023 a

a

a

Torna l'appuntamento con Blue Bloods nella serata di domenica 26 marzo a partire dalle 21 su Rai2. Tre episodi in prima visione assoluta della tredicesima stagione. Nel primo episodio, “Fingi finché ci riesci”, Jamie si infiltra in una banda di criminali e decide, nonostante abbia qualche dubbio, di mettere alla prova Christo affidandogli il comando dell’operazione. Nel secondo episodio, “In fondo al tunnel”, Jamie cerca di aiutare un ex detenuto che in passato aveva arrestato, l’uomo però dimostra di avere gravi difficoltà di adattamento. Nel terzo episodio “Trappola nella rete” (della dodicesima stagione), il capitano Terrel, una poliziotta di colore, viene accusata di costringere dei negozianti a offrirle omaggi e forti sconti.

Una sera con l'azione: Ncis Los Angeles e Blube Bloods

