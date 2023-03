Ben Affleck, chi è: due premi Oscar, i matrimoni con Jennifer Garner e Jennifer Lopez e i problemi di alcolismo. Ora il film su Michael Jordan

26 marzo 2023 a

L'ospite più atteso nella puntata di oggi domenica 26 marzo a Che tempo che fa, in onda alle 20 su Rai 3, è Ben Affleck. Attore, regista, sceneggiatore e produttore, due volte Premio Oscar dialogherà con il conduttore Fabio Fazio.

Classe 1972, ha avuto una prima parte di carriera molto importante, fino a vincer un premio Oscar nel 1998 con Will Hunting - Genio ribelle, per il quale è premiata la migliore sceneggiatura. E' ancora oggi il più giovane vincitore di un Oscar in questa categoria. Nel 2012 ha vinto un secondo premio Oscar, stavolta come miglior film, per la direzione di Argo. E' stato legato, tre le altre, a Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez e ha sposato Jennifer Garner, attrice da cui ha avuto tre figli dalla quale ha avuto tre figli. Dopo il divorzio si è sposato con Jennifer Lopez. Nella sua vita ha sofferto di problemi di alcolismo ed è stato più volte in terapia.

Ben Affleck ora torna al cinema con il suo nuovo film da regista “AIR – La storia del grande salto”, nelle sale italiane dal 6 aprile, con Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro. La pellicola racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport quanto la cultura contemporanea e vede nel cast, oltre a Matt Damon e allo stesso Ben Affleck, anche Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis.

Che Tempo Che Fa di domenica 26 marzo su Rai 3

