Stefania Pellicoro, chi è l'imprenditrice ospite a Non è l'Arena: Le Iene, Only Fans e Ultima Fermata

26 marzo 2023 a

a

a

Tra gli ospiti più attesi a Non è l'Arena di oggi domenica 26 marzo su La7 c'è Stefania Pellicoro. La donna è stata infatti protagonista di un servizio delle Iene andato in onda il 10 gennaio in cui un giornalista le chiedeva uno spogliarello in cambio di un articolo.

I casi Matteo Messina Denaro e Alfredo Cospito a Non è l'Arena

Originaria di Gioia del Colle, in provincia di Bari, Stefania Pellicoro ha 40 anni e tre figli. In Puglia ha quattro negozi di abbigliamento: fin da piccola è sempre stata affascinata dalla moda. E' attiva sulla piattaforma Only Fans e ha 40.000 follower su Instagram. Il suo caso è stato raccontato dalla giornalista Roberta Rei: il giornalista le avrebbe chiesto uno spogliarello in cambio di un articolo.

Non è l'Arena, la puntata domenica 19 marzo

Stefania Pellicoro ha partecipato assieme al compagno Luca Santonienna al reality show Ultima Fermata, il programma tv andato in onda tra marzo e aprile del 2022 su Canale5. La coppia aveva partecipato al programma per affrontare i problemi di gelosia dopo il tradimento compiuto da Luca.

Non è l'Arena di domenica 26 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.