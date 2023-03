Carolyn Smith, chi è la presidente di giuria di Ballando con le Stelle: le sue dieci scuole in Italia e la lotta contro il tumore

26 marzo 2023 a

Tra gli ospiti di Verissimo, oggi domenica 26 marzo in onda su canale 5 alle 16,30, c'è anche Carolyn Smith. La presidente di giuria di Ballando con le Stelle è una famosa ballerina e coreografa di origini scozzesi con una carriera straordinaria anche nel mondo dello spettacolo.

Nata il 16 novembre 1960 a Glasgow, in Scozia, ad appena tre anni la madre la iscrive a danza classica. Inizia subito l'amore per la disciplina, studia anche afro, jazz e moderno fino a quando a 15 anni si specializza in balli latino americani. Partecipa a gare importanti in tutto il mondo fino al 1986, quando si trasferisce in Italia. Dopo un infortunio si ritira dalle gare e si dedica all’insegnamento e alle coreografie.

Nel 2012 apre la sua scuola, la Carolyn Smith Dance Academy che oggi ha 10 sedi in Italia, ma anche in Gran Bretagna, Ucraina, Polonia e Russia. Dal 2007 entra nella giuria del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Gli ultimi anni, dopo la scoperta del tumore, sono stati difficili: ma Carolyn Smith ha lottato con grande coraggio.

