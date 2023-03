Melissa Agliottone, chi è la bambina prodigio della musica italiana che ha vinto The Voice Kids

26 marzo 2023 a

Melissa Agliottone è tra gli ospiti di oggi domenica 26 marzo torna “Da noi… a ruota libera” su Rai 1. Melissa è la prima vincitrice di The Voice Kids in Italia. Melissa ha saputo stregare il pubblico del contest musicale grazie alla straordinaria interpretazione di "Falling" di Alicia Keys. Ha saputo incantare e stupire tutti accompagnando la sua performance canora con una superba esibizione al pianoforte. Marchigiana di Civitanova Marche, ha 12 anni e durante la finale di The Voice Kids è stata seguita dalla nonna, in prima fila ad applaudire la nipote. Ha studiato canto, pianoforte e batteria all'Annibale Caro, ora frequenta la scuola di canto di Roberta Faccani.

