Sergio Bernal, chi è il ballerino erede spagnolo di Roberto Bolle: come ha iniziato a ballare e il fratello gemello

Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi domenica 26 marzo a Domenica In c'è Sergio Bernal. E' uno dei più noti ballerini del mondo ed è considerato il Roberto Bolle di Spagna. Si ispira al ballerino russo Mikhail Baryshnikov. Sergio ha quasi 33 anni, è nato a Madrid nel 1990, ed è primo ballerino del Ballet Nacional de Espana. E' nel mondo della danza da quando, a 4 anni, la madre ha iscritto lui e il fratello gemello ad un corso di sevillana, una danza tipica andalusa.

Nel 2002, appena undicenenne, entra al Conservatorio Reale di Danza Mariemma di Madrid: qui riesce a perfezionarsi. Nel 2016 diventa primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna.

In scena spesso anche in Italia è un ballerino versatile che eccelle in flamenco e balletto. E' molto riservato e non si conoscono particolari dettagli della sua vita privata.

