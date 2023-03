Non è l'Arena di oggi domenica 26 marzo su La7: anticipazioni e ospiti

26 marzo 2023 a

Torna Non è l'Arena oggi domenica 26 marzo, in onda alle 21,15 su La7. Il programma condotto da Massimo Giletti parlerà anche oggi di Mafia, per fare il punto sulle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Nuovo approfondimento su Laura Bonafede, la maestra che incontrava e si scriveva col boss: il caso è stato sollevato proprio da Non è l’Arena ed è ora esaminato sul Ministero dell’Istruzione. Il passato di Messina Denaro sarà ricordato con la storia del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito a 12 anni per ordine del boss e poi disciolto nell’acido.

A Non è l'Arena Mentana ricorda Costanzo. Altre rivelazioni su Messina Denaro

Tra gli altri temi l'intervista con Stefania Pellicoro: l’imprenditrice ha denunciato a Le Iene di aver ricevuto la richiesta, da parte di un "noto giornalista", di uno spogliarello in cambio di un articolo. Si parlerà poi di Only Fans, il social a luci rosse più discusso del momento.

I casi Matteo Messina Denaro e Alfredo Cospito a Non è l'Arena

Il faccia a faccia di Massimo Giletti sarà con Enrico Mentana, che farà il punto sui temi più importanti per il Paese. Tra gli ospiti Sandra Amurri, Luca Telese, Massimo Russo, Ismaele Lavardera, Giacomo Di Girolamo, Alfonso Sabella, Elvira Terranova, Simone Pillon e Veronica Ursida.

Non è l'Arena, la puntata domenica 19 marzo

