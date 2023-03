Verissimo, la puntata di oggi domenica 26 marzo su Canale 5: anticipazioni e ospiti

Sullo stesso argomento: Costanza Caracciolo, Carol Alt e Manuel Bortuzzo ospiti di Silvia Toffanin

Una nuova puntata di Verissimo quella in programma domenica 26 marzo alle 16,30, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio, Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela Celentano, la ragazza scomparsa nel nulla 27 anni fa. I genitori ancora non si rassegnano e continuano a cercare la figlia. Attesa, poi, l'intervista Lino Banfi: uno degli attori più amati in Italia è in studio a pochi mesi dalla morte dell’adorata moglie Lucia Zagaria. Poi Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le Stelle, Stefania Orlando e Anna Pettinelli. Infine tre giudici di Amici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

