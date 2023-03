Kilimangiaro, la puntata di oggi domenica 26 marzo su Rai 3: anticipazioni e ospiti

26 marzo 2023 a

Nuova puntata per Kilimangiaro, in onda domenica 26 marzo alle 17.15 su Rai 3. Ospite della conduttrice Camila Raznovich, il presidente del Fai Marco Magnifico per un viaggio nel patrimonio culturale e paesaggistico. La professoressa Sahra Talamo, del dipartimento di chimica "Giacomo Ciamician" dell’Università di Bologna, invece, spiegherà uno studio che sta riscrivendo la storia dell’evoluzione umana. Francesco Rutelli presenterà in anteprima "Il secolo verde", il suo ultimo libro che parla di clima e ambiente. Mario Tozzi invece proporrà una nuova osservazione scientifica parlando dei sargassi, le alghe brune, e della loro incidenza sull’ecosistema. Sarà anche possibile rivedere i paesi in gara per l’elezione del "Borgo dei borghi 2023". Floriana Pastore e Maria Iodice visiteranno l'Italia facendo delle esperienze in prima persona.

Viaggio con Kilimangiaro dalla Norveglia all'Australia

