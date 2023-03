Linea Verde, puntata di oggi domenica 26 marzo su Rai 1: alla scoperta della Maremma. Anticipazioni

26 marzo 2023 a

a

a

C'è la splendida Maremma al centro della puntata di oggi domenica 26 marzo di Linea Verde su Rai 1, alle 12,25. La terra della provincia di Grosseto - che sconfina anche a Viterbo e Livorno - non è solo bellissima, ma anche importante dal punto di vista storico, perché già gli Etruschi vi si insediarono, capendo che il territorio offriva loro molta ricchezza e uno sbocco sul mar Mediterraneo.

Linea Verde va alla scoperta di chi non lascia la sua terra

Come spiega l'ufficio stampa della Rai, dal golfo di Baratti, Peppone Calabrese e Beppe Convertini cominceranno il loro viaggio, che farà scoprire come la Maremma sia da sempre stata un territorio vocato al lavoro. "È proprio in questa zona - si legge nel comunicato - che gli scavi minerari hanno dato un mestiere a molte comunità. Comunità che hanno vissuto una vita durissima, ma che ha permesso lo sviluppo economico di queste terre. Terre in cui si è sempre coltivato, ma anche allevato".

Linea Verde Life, le anticipazioni della puntata del 18 marzo

Non mancano le attività economiche importanti. "La cultura casearia, per esempio, è stata importata qui qualche decennio fa dal popolo sardo, che ha trovato in Maremma un clima e una terra ideali per stanziarsi. Lavoro della terra, lavoro in miniera, ma anche un territorio che nasconde dei borghi che sono uno scrigno di tradizioni, come il comune di Massa Marittima, un vero gioiello di stampo medievale". La Maremma è riuscita a mantenere un legame strettissimo con la propria storia, ma si è anche proiettata nel futuro.

Linea Verde, la Sardegna raccontata nella puntata di domenica 19 marzo



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.