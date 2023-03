Sapiens - Un solo pianeta, stasera sabato 25 marzo su Rai 3. Le anticipazioni

25 marzo 2023 a

Sapiens – un solo pianeta. Nuova puntata su Rai 3, stasera sabato 25 marzo. Nel programma condotto da Mario Tozzi, stasera si parlerà delle città che cambiano. Un tempo rappresentavano una risposta collettiva alla pressione ambientale da parte di una comunità che vi si riconosceva per nascita o per confluenza. Gli spazi rispondevano alle esigenze funzionali.

Le città moderne, invece, stanno diventando assembramenti di non luoghi, un po' come i centro commerciali, circondati da anonime zone residenziali. Ormai la maggior parte degli uomini vive nelle aree metropolitane, appena il 2% delle terre emerse. Si calcola che entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in città. Ma come saranno le sterminate metropoli del futuro?

Mario Tozzi cerca di rispondere alla domanda. Il viaggio toccherà alcune delle città più belle e ricche di storia del Marocco, a partire da Marrakesh, passando per Ouarzazate, arrivando sino a Singapore. Marrakesh contro Singapore, chi vince?

