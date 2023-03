Il cantante mascherato stasera in tv, sabato 25 marzo su Rai 1. Le anticipazioni

25 marzo 2023 a

Il cantante mascherato stasera in tv, sabato 25 marzo su Rai 1. Appuntamento con lo show condotto da Milly Carlucci. L'obiettivo è sempre quello di svelare l'identità dei cantanti misteriosi. Al suo fianco, cinque investigatori d’eccezione che, insieme al pubblico a casa tramite voto social, dovranno valutare le esibizioni dei concorrenti in gara per cercare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Delle dodici spettacolari maschere in gara - Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ee Ippopotamo - ne sono rimaste in sfida undici. La scorsa settimana il Cigno è stato eliminato e ha così svelato la sua vera identità: sotto la maschera si nascondeva il volto di un’icona del cinema e della tv italiana, Sandra Milo, che si è messa in gioco in coppia con l’imitatore Antonio Mezzancella. Stasera il programma si arricchirà della presenza di Nino Frassica che arriverà in studio per supportare Flavio Insinna nell’indagine sulla maschera del Criceto, che, secondo l’investigatore in giuria, potrebbe nascondere Nathalie Guetta, loro compagna di set nella fortunata serie di Rai1. Il Maresciallo Cecchini e il Capitano Anceschi saranno quindi nuovamente insieme, coadiuvati anche da Pietro Pulcini, “il brigadiere Ghisoni” della serie e da un suo collega, in questa ricerca.

Inoltre, la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che già dalla scorsa puntata ha destato un grande successo e curiosità, svelando la coppia madre e figlia di Amanda e Stefania Sandrelli, anche questo sabato celerà una coppia famosa tra Albano e Jasmine Carrisi, Romina Power e Yari Carrisi, Albano e Romina Power, Gianni Morandi con il figlio Marco oppure i Ricchi e Poveri. Infine la maschera d'oro: Christian De Sica, Flavio Insinna e Serena Bortone, i tre investigatori che, nella scorsa puntata, hanno indovinato l’identità del “Cigno”, avranno la possibilità di usare “la maschera d’oro” e provare a smascherare immediatamente il cantante che ritengono di aver indovinato.

