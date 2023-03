Costanza Caracciolo, chi è. Il marito Bobo Vieri, il dolore dell'aborto, la gioia per l'arrivo delle figlie

25 marzo 2023 a

Lei ha 33 anni, lui quasi 17 di più, ma il loro amore non sembra affatto scalfito dalla notevole differenza di età. Anzi. Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sembrano andare perfettamente d'accordo e si godono la loro bella famiglia. Ex velina di Striscia la notizia, prima del grande amore, è stata fidanzata con il calciatore Alessandro Fogacci, poi con l'attore Primo Reggiani. Alla fine è stato Christian Vieri a conquistarla. Si sono sposati e sono nate due bambine, Stella e Isabel. Quest'ultima proprio oggi, sabato 25 marzo, compie tre anni. Prima di cedere, Costanza si è fatta corteggiare a lungo da Vieri. Poi i due hanno deciso di andare a vivere insieme, facendo la spola tra Miami e Milano. Dopo un aborto spontaneo, l'ex velina è rimasta di nuovo incinta e il 18 novembre 2018 è nata Stella. Il 19 marzo seguente si sono sposati. Costanza è seguitissima sui social. Costy, questo il suo nomignolo, a 1.3 milioni di follower. Condivide scatti e video di moda, ma anche selfie e momenti di vita quotidiana con suo marito Bobo. Showgirl, attrice, influencer, è stata sempre appassionata del mondo dello spettacolo dove ha svoltato con la sua partecipazione a Striscia la notizia, in coppia con Federica Nargi. Sono seguite numerose altre esperienze televisive. E' anche stilista: ogni estate lancia una sua linea di costumi.

