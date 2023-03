Carol Alt, chi è. Il tumore, la morte di Ayrton, le relazioni. Patrimonio da 25 milioni di dollari

Julie Mary Marini 25 marzo 2023 a

Ha compiuto 62 anni e resta una donna splendida. Lei è Carol Alt, nome completo Carol Ann Alt, nata l'1 dicembre del 1960. Super modella, attrice, ma anche scrittrice. Newyorkese, con ascendenze tedesche, irlandesi e belghe. Considerata una delle modelle più belle di sempre, ha dovuto affrontare un tumore. Ha scelto il metodo del dottor Nicholas Gonzalez, che cura attraverso l’alimentazione, un metodo mai considerato valido dalla comunità scientifica. Carol Alt in una intervista ha spiegato che "se mi avesse consigliato di prendere dei farmaci, l’avrei fatto. Ma mi sono fidata del crudismo perché mi aveva già completamente cambiato la vita". E secondo lei proprio la dieta crudista l'ha aiutata a restare in forma: in pratica non cucina il cibo. Un tema sul quale ha anche scritto diversi libri.

La modella è stata a lungo sposata con Ron Greschnere, giocatore di hockey su ghiacco. Ma dal 1990 è stata insieme ad Ayrton Senna. La sua morte (1994) l'ha sconvolta: "Ero in Florida e avevo la tv accesa. Avrei dovuto raggiungerlo in Italia la settimana dopo. Rimasi sotto choc”. Ha avuto relazioni anche con Aleksej Jašin, altro ex giocatore di hockey, e con gli attori Warren Beatty e Adriano Giannini.

Carol Alt fu scoperta quando lavorava come cameriera a East Williston, Long Island. Fu Giovanni Lunardi a introdurla nel mondo della moda quando lei aveva solo 18 anni. Carlo ed Enrico Vanzina, invece, le spalancarono le porte del mondo cinematografico. Negli anni Ottanta è apparsa su oltre 500 copertine. Il suo patrimonio è stimato in 25 milioni di dollari (dato Celebrity Net Worth).

