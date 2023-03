Verissimo oggi sabato 25 marzo su Canale 5: ospiti e indiscrezioni

25 marzo 2023 a

Come tutti i sabato, anche oggi 25 marzo, su Canale 5 appuntamento con Verissimo, il talk in cui Silvia Toffanin intervista a cuore aperto i suoi ospiti. Vediamo chi sarà presente al programma, inizio alle ore 16.30. A raccontarsi sarà Costanza Caracciolo. La ex velina di Striscia La Notizia oggi è felicemente moglie di Bobo Vieri e mamma di due splendide figlie, parlerà della storia con l'ex bomber e della sua splendida famiglia. In studio anche la modella Carol Alt. Icona degli anni ’80, la modella è ancora oggi di una bellezza disarmante, ma di cosa si occupa e la sua vita sentimentale? In studio tra gli ospiti: Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che racconterà il suo ritorno in piscina da nuotatore; Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical “Vlad Dracula”, e direttamente da Amici di Maria De Filippi gli eliminati del serale Megan e NDG.

