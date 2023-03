Giampaolo Morelli a Benedetta Primavera, chi è l'attore dell'ispettore Coliandro

24 marzo 2023 a

Anche Giampaolo Morelli, l'attore che interpreta l'ispettore Coliandro, sarà ospite venerdì 24 marzo del programma di Rai 1 di Loretta Goggi, Benedetta Primavera. L'attore, noto al grande pubblico proprio per il suo personaggio dell'ispettore, è sposato con Gloria Bellicchi: l'ha conosciuta durante le riprese della fiction e hanno avuto due figli. Morelli, nato a Napoli nel 1974 è anche uno sceneggiatore. Dopo studi classici e giurisprudenza all'università molla tutto e inizia fare teatro. Ben presto da Napoli si trasferisce a Roma e inizia ad avere qualche parte in fiction tv come Distretto di Polizia o Il Capitano. Il successo arriva con L'ispettore Coliandro,

Nel tempo ha partecipato anche a diversi film come South Kensington di Carlo Vanzina e L’uomo perfetto di Luca Lucini ed è stato anche presentatore per diversi programmi di successo: nel 2016 ha presentato Le iene insieme a Ilary Blasi e Frank Matano. Nel 2099 gli era stata affidata la conduzione di Stracult con Elena Di Cioccio. Nella puntata della trasmissione di Loretta Goggi parlerà della sua vita professionale e privata.

Stasera venerdì 24 marzo a Benedetta Primavera Patty Pravo e Giorgia

