Silvia Toffanin ospite di Pio e Amedeo: per una sera sarà lei quella intervistata

Stasera venerdì 24 marzo, nella prima puntata della seconda edizione dello show Felicissima Sera, All inclusive, tra gli ospiti ci sarà anche la presentatrice e showgirl Silvia Toffanin. Gli irriverenti presentatori, i comici Pio e Amedeo, hanno già annunciato che chiederanno di tutto a Toffanin. A un'intervista al Corriere hanno anticipato: "Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro?".

Silvia Toffanin nasce a Marostica nel 1979 da una bidella e un operaio. Negli anni del liceo inizia a fare la fotomodella, nel 1997 va alle selezioni di Miss Italia. Nel 2000 diventa letterina a Passaparola insieme a Ilary Blasi. Nel 2002 esordisce come presentatrice di Non solo moda. Nel 2004 diventa giornalista professionista e nel 2007 si laurea in lingue alla Cattolica. A Verissimo dal 2004 dove inizialmente ha una sua rubrica ne diventala conduttrice nel 2006 e non lo lascia più. Negli anni ha condotto tra l'altro, Striscia la Notizia o Il concerto di Natale. Non ha accettato la richiesta per il Festival di Sanremo. Toffanin è la compagna di Piersilvio Berlusconi con cui ha avuto due bambini: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina nati nel 2010 e nel 2015.

